Жилой комплекс сгорел в Техасе из-за морозов. Видео

Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Сан-Антонио в штате Техас. Сильные морозы привели к тому, что пожарные гидранты промерзли. В итоге воду для тушения огня пришлось свозить со всей округи.

«Огонь уже распространился, поэтому серьезной проблемой стали замерзшие гидранты. В итоге у нас не было воды», — привел телеканал Fox News слова начальника пожарной службы Джерри Бялика.

Спасателям пришлось привозить воду из других источников с помощью автоцистерн. Пожар вспыхнул на втором этаже жилого комплекса Stone Oak. Всех людей успели вывести на улицу, поэтому никто не пострадал. Вовремя потушить пламя пожарным не удалось, поэтому часть здания обрушилась.

Кроме самого дома горели и некоторые припаркованные рядом автомобили. Всего на месте работают около восьми автоцистерн. По словам Бялика, работа будет продолжаться всю ночь, пока огонь не будет полностью ликвидирован.

Ранее СМИ сообщили, что в семи штатах США жертвами непогоды стали 34 человека. Больше всего погибших было в Техасе — 20 человек. Из-за снежной бури сотни местных жителей остались без света и воды.