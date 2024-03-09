Мир 09 марта 2024, 20:30 Жилой дом обрушился в центре Тулузы Parisien: трехэтажный дом рухнул в центре Тулузы, жильцов успели эвакуировать Freepik

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В центре Тулузы рухнул трехэтажный жилой дом. Об этом сообщила газета Parisien.

«Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу», — написали журналисты.

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Накануне обрушения всех жильцов эвакуировали, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Здание находилось в аварийном состоянии. Сначала специалисты заметили крупную трещину в одной из стен и хотели укрепить сооружение, но не успели — разрушилась одна из внутренних стен.

Место происшествия обследовали спасатели и кинологи.

Ранее одном из домов Санкт-Петербурга рухнул лифт, в котором находились 14 человек. Четверых отправили в больницы. Пострадавшие оказались в состоянии средней степени тяжести. Предварительная причина аварии — перегруз.