Жгущие костры мигранты на границе Турции и Греции попали на видео

По данным издания, число собравшихся на турецко-греческой границе превысило 15 тысяч человек. В ходе стычек с греческими правоохранителями было арестовано более 130 мигрантов. По предварительной информации, один человек погиб.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских беженцев, и разрешила им пересекать границу с ЕС. Он объяснил это решение тем, что Евросоюз не выполнил своего обещания помочь в ситуации с Сирией.