    02 марта 2020, 19:52

    Жгущие костры мигранты на границе Турции и Греции попали на видео

    Артур Блянихов

    Дроны запечатлели замерзших беженцев, которые жгут костры на границе Греции и Турции около пропускного пункта Кастаниес. Об этом сообщил Life.

    По данным издания, число собравшихся на турецко-греческой границе превысило 15 тысяч человек. В ходе стычек с греческими правоохранителями было арестовано более 130 мигрантов. По предварительной информации, один человек погиб.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских беженцев, и разрешила им пересекать границу с ЕС. Он объяснил это решение тем, что Евросоюз не выполнил своего обещания помочь в ситуации с Сирией.