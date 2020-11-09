На многотысячной акции протеста в Пакистане жгли плакаты с Макроном. Видео

В пакистанском городе-порте Карачи состоялась акция протеста — люди скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства. Поводом для недовольства стала позиция Парижа, занятая после убийства учителя из-за карикатур на пророка Мохаммеда.

Митинг, на который собрались тысячи людей, возглавил лидер оной из самых радикальных группировок «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Хадим Хуссейн Ризви. Шествие прошло под песню «Мы обезглавим богохульника». Протестующие жгли плакаты с изображением Макрона, и потребовали высылки французского посла из Пакистана. После убийства 16 октября французкого педагога исламским фанатиком из-за карикатур религиозного содержания, Эммануэль Макрон заявил, что защитит право на свободу слова. В ответ в исламском мире начался бойкот французских товаров и продуктов питания.