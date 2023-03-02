Мир 02 марта 2023, 10:34 «Жетон сняли». «Вагнеровцы» идентифицировали тела украинских военных в Артемовске Бойцы группы «Вагнера» начали собирать тела солдат ВСУ в Артемовске для идентификации РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске и идентифицируют, чтобы в дальнейшем родные могли опознать своих погибших сыновей и отцов. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Жетон сняли, чтобы в дальнейшем родные могли опознать», — рассказал боец «Вагнера».

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Он подчеркнул, что, в отличие от украинских боевиков, российские военные стараются, чтобы родственники солдат ВСУ получили компенсацию и узнали, где погибли их близкие.

Под Артемовском, в зоны, где закончились боевые действия, выдвигается эвакуационная группа. Она производит первичный досмотр погибших украинских военных, по жетонам и документам устанавливает личные данные. Затем тела собирают и готовят для передачи ВСУ.

Ранее британское издание The Guardian назвало Артемовск местом перемалывания ВСУ. Журналист рассказал, как украинские солдаты во время проезда на бронетранспортере орали от ужаса из-за выпущенной по ним с вертолета ВС России ракеты.