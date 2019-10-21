Акции протеста начались в Сантьяго на предыдущей неделе. С тех пор они не прекращаются и распространяются на другие города. Причина — повышение цены на проезд в метро с 800 до 830 песо (70,24 и 72,88 рубля). Несмотря на то, что президент Себастьян Пиньера пересмотрел свое решение и отменил подъем цен, беспорядки продолжаются.

Протестующие разгромили супермаркеты, офисы, станции метро и автобусы. Сгорели некоторые аптеки и магазины. Беспорядки повлияли и на воздушное пространство. По крайней мере две авиакомпании отменили или перенесли рейсы в столицу.

В семи городах Чили объявлены чрезвычайное положение и комендантский час. В Сантьяго 10 500 солдат и полицейских патрулируют улицы.

Руководитель системы метро Луи Де Грандж сказал, что 85 станций и более трех четвертей системы метро были серьезно повреждены.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер уверен — корень проблемы лежит в социальном неравенстве населения. Это характерно для большинства стран Латинской Америки. Большая прослойка бедного населения и маленькая — богатого.

«Этот подъем цен задел людей, что относятся к классу ниже среднего и ниже. Именно они обычно пользуются метро», — рассказывает эксперт.

В этих протестах удивительно не их наличие, а то, насколько быстро в них появилось насилие.

Жестокость этих протестах — это показатель того, что неравенство в стране очень сильно. Скорее всего, государство злоупотребляет своей властью, наверняка есть и коррупция. Люди находились в отчаянии Дэниел Уорнер доктор политических наук.

«Правительство увеличило стоимость проезда в метро в Чили, поэтому люди просто подожгли поезда. Мне это нравится».

Неверный ход со стороны президента стал последней каплей в глазах народа. Ситуация находилась на пределе. Было достаточно одной искры, чтобы все заполыхало. Только выход из этих беспорядков найти не так просто. Отмена закона уже не потушит ярость людей, а неравенство одним взмахом руки не убрать.

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По словам Уорнера, нельзя предсказать, как дальше поступит президент. Возможно, повторится история Макрона и «желтых жилетов». Он скажет, что прислушается, пойдет на какие-то уступки. Люди продолжат выходить на улицу, но в какой-то момент они устанут. Все стихнет.

Протесты не длятся вечно. Гонконг — это, скорее, исключение.

С другой стороны, в ход может пойти тяжелая сила. Впрочем, если государство станет активно применять силу к протестующим, это может дать обратный эффект. Народ разозлится. Людей на улице появится еще больше, а это того и гляди к перевороту приведет.

Одно ясно точно, считает политолог: президент определенно недооценил свой народ. Это неудивительно. Большинство лидеров теряют связь с гражданами и плохо прислушиваются к их нуждам.