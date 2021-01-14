Жесткий карантин ввели в Португалии

В стране продолжается рост числа новых заболевших. Поэтому парламент продлил режим ЧП до 30 января.

Кошта призвал соотечественников «спасти жизни» и «систему здравоохранения». Каждый гражданин должен остаться дома и работать удаленно, «когда это возможно».

«Важно, чтобы мы прилагали больше усилий для сдерживания пандемии», — сказал премьер-министр.

Школы продолжат очное обучение, потому что во время первой волны в образовательных заведениях было зафиксировано незначительное количество заражений. Также не закроются суды и супермаркеты, религиозные службы разрешены.

Все штрафы за нарушение карантинных правил «дублируются».

«Мы достигли точки, в которой не можем колебаться. Нам действительно нужно сделать шаг назад и принять меры для сдерживания [распространения вируса]», — добавил Кошта.

В Португалии живет около 10 миллионов человек, за последние сутки здесь выявлено около 10,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране зафиксировано свыше полумиллиона случаев COVID-19, погибли 8,2 тысячи человек, отметило ИА НСН.