Жесткий карантин введут в Германии 16 декабря

Из-за ухудшения эпидемической ситуации власти Германии решили ужесточить антиковидные ограничения во всей стране. Новые меры вступят в силу в среду, 16 декабря. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мер, которые мы приняли с 2 ноября, недостаточно. Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — приводит ТАСС слова Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

В Германии закроют все магазины, кроме продовольственных, запретят продажу алкоголя в общественных местах и пиротехники. Не будут работать парикмахерские, а людей отправят на удаленку. Нельзя будет собираться на новогодних праздниках. Школы и детские сады перейдут на дистанционные занятия. В офисе Меркель настаивали на ужесточении карантина с 15 декабря. Ранее берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV) добавила главу немецкого правительства в черный список из-за ограничений.

Канцлер подчеркнула, что в Германии зафиксировали резкий рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в европейской стране выявили более 1,3 миллиона случаев COVID-19. От болезни умерли 21 900 человек.