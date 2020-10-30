Жесткий карантин из-за коронавируса вернут в Бельгии

Бельгия возвращается к строгим ограничительным мерам на фоне ухудшения эпидемический ситуации в стране. Закрываются магазины и предприятия сферы услуг, продлеваются школьные каникулы, а в гости можно приглашать не более одного человека, но тем, кто живет один приглашать можно максимум двоих.

Об этом, как передает The Brusseles Times, сообщил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо.

«Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель — гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет», — пояснил премьер Бельгии.

Строгие меры вступят в силу вечером 1 ноября, они продлятся до 13 декабря. При этом власти в начале декабря оценят их эффективность.

По новым ограничениям на открытом воздухе можно будет по-прежнему собираться группой до четырех человек. Однако все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также до конца года все ВУЗы будут вести обучение дистанционно. Только с 1 декабря при необходимости можно будет проводить очно некоторые занятия. В стране также закрываются все зоопарки, а с 3 ноября и парки отдыха. В гостиницах закроются бары и рестораны, а постояльцы будут питаться в своих номерах. На похоронах в период ужесточенных ограничений можно будет присутствовать не более 15 гражданам.

Кроме того, в стране сохраняется общенациональный комендантский час — с полуночи до 5:00 утра.