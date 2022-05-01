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    01 мая 2022, 18:08

    Жесткие задержания на митинге в Стамбуле показали на видео

    Турецкие силовики жестко задержали митингующих в Стамбуле

    Максим Зинкин

    Турецкие силовики жестко задержали протестующих против политики власти на фоне высокой инфляции лиры. Видео показал RT.

    Митинг прошел на улицах Стамбула.

    В феврале 2022 года турецкая лира была на первом месте в мире по волатильности, после чего ее в антирейтинге обогнал рубль.

    В декабре 2021 года Сеть заполнили видео, на которых жители Стамбула создали огромную очередь, чтобы купить «народный» хлеб, который субсидируется государством.

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу остался недоволен публикациями фотографий в интернете, но признал, что горожане стали беднее.

    Согласно официальному курсу ЦБ, по состоянию на 30 апреля, за один американский доллар дают 14,8 лиры.