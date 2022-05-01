Жесткие задержания на митинге в Стамбуле показали на видео

Турецкие силовики жестко задержали протестующих против политики власти на фоне высокой инфляции лиры. Видео показал RT.

Митинг прошел на улицах Стамбула.

В феврале 2022 года турецкая лира была на первом месте в мире по волатильности, после чего ее в антирейтинге обогнал рубль.

В декабре 2021 года Сеть заполнили видео, на которых жители Стамбула создали огромную очередь, чтобы купить «народный» хлеб, который субсидируется государством.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу остался недоволен публикациями фотографий в интернете, но признал, что горожане стали беднее.

Согласно официальному курсу ЦБ, по состоянию на 30 апреля, за один американский доллар дают 14,8 лиры.