Жесткие задержания прошли на демонстрации в Берлине

Полицейские в Берлине провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств.

После того как силовики вывели часть демонстрантов из колонны за нарушения санитарных требований, «большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками», пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Участники манифестации также взорвали несколько петард, подожгли мусорные баки и деревянные паллеты.

Трое полицейских получили травмы, сообщили в ведомстве. Организаторы демонстрации объявили об окончании мероприятия после агрессивных действий ее участников.

Общее число пострадавших и задержанных уточняется.

Столкновения с полицией начались на первомайской демонстрации в Париже. Правоохранители задержали 34 человека и применили водометы против участников беспорядков. Шествие началось в Париже днем 1 мая. Участники акции шли от площади Республики к площади Нации. Сначала шествие было мирным, но затем агрессивно настроенные граждане стали кидать в полицейских петарды и камни. Беспорядки и столкновения с правоохранителями начали стихать спустя несколько часов. При этом вечером они вспыхнули уже с новой силой.