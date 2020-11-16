СМИ: Трамп примет жесткие меры против Китая

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели объявит о введении жестких мер против Китая. Это необходимо для того, чтобы в случае победы Джо Байдену было бы «политически неприемлемым» изменять курс в отношении республики.

Как пишет портал Axios со ссылкой на свои источники, жесткие меры администрация главы Вашингтона примет в ближайшие недели. Санкции коснутся большого числа китайских компаний, государственных структур и должностных лиц. В ограничительный список их внесли за участие в нарушениях прав человека в Гонконге или же в связи с возможной угрозой американской нацбезопасности.

По словам собеседников портала, власти США не будут предпринимать больших шагов в отношении Тайваня и не станут закрывать генконсульства Китая в своей стране. Американская сторона может увеличить список китайских компаний, имеющих связи с ВС КНР.

В ближайшее время должен выступить директор национальной разведки США Джон Рэтклифф. Он озвучит очередные обвинения в сторону Пекина, утверждает портал.

«Если Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут политически самоубийственным отменять исторические решения президента Трампа», — заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Джон Эллиот.

Ранее Трамп запретил инвестировать китайские компании, связанные с Вооруженными силами КНР. Американский лидер подписал указ, который начнет действовать с 11 января 2021 года.