Украинский политик и журналист Анатолий Шарий прокомментировал заявления о «российском следе» в покушении на первого помощника лидера Незалежной Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом сообщил RT.

«Это жесткая катастрофическая чушь», — цитируют Шария «Дни.ру».

Он признался, что его крайне удивит, если причастные к покушению на Шефира будут найдены. Журналист заметил, что силовиков привезли прочесывать лес спустя четыре часа после обстрела машины политика. Кроме того, в районе покушения летали вертолеты.

«Они снимают фильм. Вы понимаете? Они ведь привыкли снимать фильмы, вот и снимают», — добавил Шарий.