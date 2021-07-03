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    03 июля 2021, 13:57

    «Жест поддержки России». Эксперт объяснил, зачем Лукашенко перекрыл границу с Украиной

    Екатерина Андронова, Нина Петлинова

    Решение Александра Лукашенко перекрыть границу между Белоруссией и Украиной — жест поддержки России. Это больше пропагандистский поступок, чем практичный, потому что для реального усиления границ на постсоветском пространстве нужны большие средства. У республики таких денег нет.

    «Жест поддержки России». Эксперт объяснил, зачем Лукашенко перекрыл границу с Украиной

    Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    «Это именно жест поддержки России, при том что Белоруссия Лукашенко всегда поддерживала при любых руководителях Украины хорошие отношения с Россией. И сейчас, подчеркивая свое несогласие с Украиной, Лукашенко тем самым демонстрирует союзнические отношения с Россией», — подчеркнул он.

    При этом такое решение президента Белоруссии серьезно не повлияет на внутреннюю ситуацию в республике. Дело в том, что союз с Россией приемлем почти для всех жителей Белоруссии, в том числе для либералов. При этом белорусские либералы не считают себя союзниками украинских в какой-то особой степени, а украинские не считают себя союзниками белорусских.

    Журавлев также отметил, что укрепление границ внутри бывшего СССР носит скорее номинальный характер. Он пояснил, что граница в том смысле, в котором ее понимали в Советском Союзе, — очень дорогое удовольствие. И оборудовать границу по советским стандартам между бывшими союзными республиками не по карману практически никому, кроме России. Там нужны не пограничники, а системы контроля, и Белоруссия их не потянет.

    «Поэтому нужно понимать, что это шаг скорее пропагандистский, чем практический. Как возили все, что нужно, через границу, так и будут возить. В некотором смысле это повод, чтобы в случае чего у человека с украинским паспортом спросить: „А почему ты перешел границу, если тебя не пускали? Значит, ты нарушитель, мы тебя посадим“. Но для этого человек должен попасться властям», — заключил он.