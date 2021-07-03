«Жест поддержки России». Эксперт объяснил, зачем Лукашенко перекрыл границу с Украиной

Решение Александра Лукашенко перекрыть границу между Белоруссией и Украиной — жест поддержки России. Это больше пропагандистский поступок, чем практичный, потому что для реального усиления границ на постсоветском пространстве нужны большие средства. У республики таких денег нет.

Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это именно жест поддержки России, при том что Белоруссия Лукашенко всегда поддерживала при любых руководителях Украины хорошие отношения с Россией. И сейчас, подчеркивая свое несогласие с Украиной, Лукашенко тем самым демонстрирует союзнические отношения с Россией», — подчеркнул он.

При этом такое решение президента Белоруссии серьезно не повлияет на внутреннюю ситуацию в республике. Дело в том, что союз с Россией приемлем почти для всех жителей Белоруссии, в том числе для либералов. При этом белорусские либералы не считают себя союзниками украинских в какой-то особой степени, а украинские не считают себя союзниками белорусских.

Журавлев также отметил, что укрепление границ внутри бывшего СССР носит скорее номинальный характер. Он пояснил, что граница в том смысле, в котором ее понимали в Советском Союзе, — очень дорогое удовольствие. И оборудовать границу по советским стандартам между бывшими союзными республиками не по карману практически никому, кроме России. Там нужны не пограничники, а системы контроля, и Белоруссия их не потянет.

«Поэтому нужно понимать, что это шаг скорее пропагандистский, чем практический. Как возили все, что нужно, через границу, так и будут возить. В некотором смысле это повод, чтобы в случае чего у человека с украинским паспортом спросить: „А почему ты перешел границу, если тебя не пускали? Значит, ты нарушитель, мы тебя посадим“. Но для этого человек должен попасться властям», — заключил он.