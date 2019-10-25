Пятилетка ужаса. Воспоминания «жертвы Слендермена»

Слендермен (Slender Man) — созданный в интернет-пространстве персонаж, придуманный как подражание городским легендам в 2009 году. Он стал настолько популярен, что многие стали писать о нем рассказы, изображать на косплей-вечеринках, создавать фан-арт. Слендермен стал героем фильмов ужасов, многочисленных видеоигр.

Источник фото: Википедия

Пейтон Лейтнер было 12 лет, когда две ее подруги, Морган Гейзер и Анисса Вейер, предложили ей прогуляться по лесу. Это было в 2014 году в пригороде Милуоки (Висконсин, США).

«Они просто хотели пойти погулять. Я не думала о чем-то ином. Это просто прогулка. Да и что может произойти в крошечном городке штата Висконсин?» — вспоминает Пейтон.

В лесу Анисса приказала своей подруге лечь на землю, забросать себя землей, листьями и ветками, чтобы спрятаться. Затем девочки нанесли Пейтон 19 ударов ножом и бросили ее умирать. Маленькая Пейтон выжила. Она доползла до ближайшей дороги и остановила там велосипедиста. Тот вызвал скорую и полицию.

Двух жестоких подруг судили как взрослых. Морган Гейзер приговорили к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике, Аниссу Вейер — к 25 годам. Первая девочка признала свою вину в покушении на убийство, вторая — в участии в попытке умышленного убийства. Хотя Вейер до последнего заявляла, что не может нести ответственности за свои действия, потому что страдает от психического заболевания.

Косплей Слендера на конвенте MCM London Comic Con 2013. Источник фото: Roger Murmann / Викимедиа

Присяжные на суде внимательно выслушали обвиняемых. Они решили, что, хоть удары наносила и Гейзер, Вейер несет такую же ответственность, потому что наравне с ней участвовала в планировании преступления и реализации задуманного.

Во время слушания девочки утверждали: нападение было совершенно ими из-за Слендермена, который приказал им это сделать. Вейер заявила, что Слендермен убьет ее семью, если она не сделает так, как он требует.

Пейтон в своем интервью рассказала, что с Аниссой Вейер они не были близкими подругами. Но она смирилась с ее присутствием в компании, потому что с ней хорошо общалась Морган Гейзер.

«Мне кажется, она ревновала, что Морган дружила и со мной, и с ней», — рассказала повзрослевшая Пейтон.

Она призналась, что все эти пять лет училась вновь доверять людям после того, что с ней случилось.

«Я пришла, чтобы принять свою мою боль и мои шрамы. Они просто часть меня. Я не думаю о них. Вероятно, в конце концов они исчезнут. Сейчас я счастлива. У меня есть хорошие друзья, которым я очень доверяю», — добавила Пейтон в интервью.