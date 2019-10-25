  • Пятилетка ужаса. Воспоминания «жертвы Слендермена»

    25 октября 2019, 03:50

    Светлана Степанова

    «Они сказали, чтобы я лежала на земле и не шевелилась, но это был трюк», — так начала свой рассказ 17-летняя девочка, которой две подруги нанесли 19 ножевых ранений. Девочки вдохновились легендой о Слендермене. Пострадавшая дала интервью телеканалу ABC. Еще до выхода фильма в эфир издание Daily Mail опубликовало подробности.
    Пятилетка ужаса. Воспоминания «жертвы Слендермена»

    Слендермен (Slender Man) — созданный в интернет-пространстве персонаж, придуманный как подражание городским легендам в 2009 году. Он стал настолько популярен, что многие стали писать о нем рассказы, изображать на косплей-вечеринках, создавать фан-арт. Слендермен стал героем фильмов ужасов, многочисленных видеоигр.

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    Источник фото: Википедия

    Пейтон Лейтнер было 12 лет, когда две ее подруги, Морган Гейзер и Анисса Вейер, предложили ей прогуляться по лесу. Это было в 2014 году в пригороде Милуоки (Висконсин, США).

    «Они просто хотели пойти погулять. Я не думала о чем-то ином. Это просто прогулка. Да и что может произойти в крошечном городке штата Висконсин?» — вспоминает Пейтон.

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    В лесу Анисса приказала своей подруге лечь на землю, забросать себя землей, листьями и ветками, чтобы спрятаться. Затем девочки нанесли Пейтон 19 ударов ножом и бросили ее умирать. Маленькая Пейтон выжила. Она доползла до ближайшей дороги и остановила там велосипедиста. Тот вызвал скорую и полицию.

    Двух жестоких подруг судили как взрослых. Морган Гейзер приговорили к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике, Аниссу Вейер — к 25 годам. Первая девочка признала свою вину в покушении на убийство, вторая — в участии в попытке умышленного убийства. Хотя Вейер до последнего заявляла, что не может нести ответственности за свои действия, потому что страдает от психического заболевания.

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    Косплей Слендера на конвенте MCM London Comic Con 2013. Источник фото: Roger Murmann / Викимедиа

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    Присяжные на суде внимательно выслушали обвиняемых. Они решили, что, хоть удары наносила и Гейзер, Вейер несет такую же ответственность, потому что наравне с ней участвовала в планировании преступления и реализации задуманного.

    Во время слушания девочки утверждали: нападение было совершенно ими из-за Слендермена, который приказал им это сделать. Вейер заявила, что Слендермен убьет ее семью, если она не сделает так, как он требует.

    Пейтон в своем интервью рассказала, что с Аниссой Вейер они не были близкими подругами. Но она смирилась с ее присутствием в компании, потому что с ней хорошо общалась Морган Гейзер.

    «Мне кажется, она ревновала, что Морган дружила и со мной, и с ней», — рассказала повзрослевшая Пейтон.

    Она призналась, что все эти пять лет училась вновь доверять людям после того, что с ней случилось.

    «Я пришла, чтобы принять свою мою боль и мои шрамы. Они просто часть меня. Я не думаю о них. Вероятно, в конце концов они исчезнут. Сейчас я счастлива. У меня есть хорошие друзья, которым я очень доверяю», — добавила Пейтон в интервью.

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    Скриншот из игры Slender: The Eight Pages. Источник фото: themoonisadeadworld.net