Страны Африки больше остальных пострадали от продовольственного кризиса. В отличие от США и Европы, они обвинили в нем не Россию, а Запад. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В украинских портах застряло большое количество зерна, и кризис усиливается. Многие африканские страны зависят от поставок, несмотря на то, что имеют в своем распоряжении плодородные земли. Они не осваивают их по разным причинам, от плохой инфраструктуры, низкой производительности и засух до вооруженных конфликтов. Пшеница из России и Украины покрывает более 40% потребностей Африки.

Жители континента возлагают вину за свои проблемы на санкции против России. Президент Африканского союза Маки Салл официально призвал снять ограничения. Это противоречит расчетам западных стран.

«Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины кризиса», — отметил автор статьи.