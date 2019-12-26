Жертвы сексуального насилия в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии. Но суд будет не на их стороне

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«Для начала надо понять, какого рода сексуальное насилие было. Сомневаюсь, что женщин насиловали на борту самолета и все пассажиры вместе с экипажем ничего не слышали и бездействовали. В США есть такая история, когда человек может подойти, решить познакомиться, а это сочтут нарушением прав и оштрафуют на большую сумму. Скорее всего, в случае этих дам имело место как раз сексуальное домогательство», — заявил вице-президент Международного комитета защиты прав и член ОНК Москвы Александр Ионов.

Тогда, по словам правозащитника, у экипажа есть задачи по обеспечению безопасности на борту, и предъявлять претензии в случае сексуальных домогательств смысла нет.

«Единственное, что сотрудники компании могут сделать, — подтвердить или опровергнуть в качестве свидетелей факт домогательства. Нужно ли бортпроводникам или пилотам вмешиваться в подобные ситуации на месте — думаю, нет. Ведь есть международные летные правила, которым компании и подчиняются», — отметил собеседник «360».

Ионов посоветовал истцам пойти в полицию и оставить правоохранительным органам право разбираться в этом деле. Тогда экипаж могут допросить и определить вину того или иного человека в домогательствах. Для этого не нужно привлекать к суду перевозчика. «Женщины фактически просят оставить сотрудников компании свои непосредственные обязанности и помочь искать того, кто якобы домогался. Это смешно, особенно с точки зрения мировой практики. Думаю, шансов выиграть дело у дам нет», — заявил Ионов.

В случае же изнасилования, по мнению правозащитника, по моральным нормам за девушек должны были заступиться и сотрудники компании, и пассажиры. Тогда нужно проводить серьезное расследование и делать соответствующие выводы — все, кто был привлечен, должны были бы понести наказание. «Физическое насилие — это уже вопрос безопасности пассажира на борту», — заключил собеседник «360».

Первый заявленный инцидент произошел в октябре прошлого года, второй — месяц спустя. По словам девушек, они сообщили о случившемся экипажу. Но сотрудники компании не стали обращаться в полицию и не помогли собрать информацию о подозреваемых. В иске жертвы преступлений потребовали от компании принять меры и не допускать подобного в будущем. При этом в СМИ не уточняется, какое именно сексуальное насилие пережили женщины.

Директор по корпоративным коммуникациям Frontier Airlines Дженнифер де ла Круз заявила, что не может комментировать претензии в иске. «Тем не менее я могу вам сказать, что безопасность наших пассажиров и членов экипажа является приоритетом для Frontier Airlines. У нас есть строгая политика, предусматривающая оперативное и надлежащее реагирование на сообщения о неправомерных действиях и предполагаемых преступлениях», — заверила она.

Подобные случаи все больше беспокоят правоохранительные органы. В 2018 году число сексуальных посягательств, о которых сообщалось во время полетов бортов коммерческих авиакомпаний, резко увеличивалось, как сообщили в ФБР. По данным бюро, в 2017 году было открыто 63 расследования по факту сексуальных посягательств в самолетах. Для сравнения: в 2016 году было 57 случаев, 40 — в 2015-м и 38 — в 2014-м.

Ранее «360» писал, что голливудского продюсера Харви Вайнштейна вновь обвинили в сексуальных домогательствах. В этот раз иск против него подала бывшая модель Кайя Сокола.