Мир 11 июня 2023, 07:20 Жертвой стрельбы в Стокгольме стал подросток AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний мальчик, 3 человека пострадали Pxhere

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Стрельба произошла в Стокгольме, в результате погиб 15-летний мальчик. Также три человека получили ранения. Об этом сообщило Agence France Press (AFP), ссылаясь на полицию города.

По информации агентства, огонь открыли накануне на площади на юге шведской столицы. Подросток от полученных ранений скончался, других пострадавших доставили в больницу.

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«Человек, погибший на месте происшествия, — 15-летний мальчик», — уточнил пресс-секретарь местной полиции Тове Хагг.

В больницу попали женщина и мужчина в возрасте от 45 до 65 лет, а также 15-летний подросток. По данным агентства, полицейские арестовали двух мужчин по подозрению в атаке на мирных жителей. Их удалось поймать в результате автомобильной погони к югу от города менее чем через один час после случившегося.

ТАСС уточнил, что только в этом году от стрельбы в Швеции погибли 60 человек. Глава национальной полиции Андерс Торнберг назвал положение дел с организованной преступностью в стране «особенно серьезной».