Мир 05 января 2024, 01:46 Жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников РИА «Новости»

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Пятеро раненых и один погибший — это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.

«Всего насчитывается шесть жертв, один умер, это ученик шестого класса школы Перри», — заявил Мортведт.

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По его словам, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, пока неизвестно. Мортведт добавил, что идет расследование, в том числе изучат биографию стрелявшего.

Пока предполагаемого стрелка, который действовал в одиночку, идентифицировали как 17-летнего Дилана Батлера, пояснил он. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.

Стрельба в школе произошла утром 4 января. Это был первый учебный день в США в новом году.