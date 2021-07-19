Жертвой стрельбы в Аризоне стал один человек

В Тусоне (штат Аризона, США) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Несколько людей были ранены, передают «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

Представители местной полиции рассказали, что стрельба произошла накануне. Неизвестный мужчина открыл пальбу по карете скорой помощи, которая приехала на вызов в связи с пожаром. Стрелок ранил водителя в голову, а сотрудника скорой — в грудь и руку.

Злоумышленник вновь начал стрелять, когда на помощь пострадавшим прибыли соседи и пожарные. В результате один человек получил смертельное ранение. Другого задело пулей. На место прибыл офицер полиции, который начал перестрелку с подозреваемыми и ранил его. Стрелок попал в больницу. Его состояние оценивается как критическое.