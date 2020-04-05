МИД высмеял шведского министра, ставшего «жертвой русских троллей»

Российский МИД ответил мемом на обвинение шведского министра энергетики и цифрового развития Андерса Игемана. Он оказался не жертвой «русских троллей», а шведской бабушки, переживающей о Wi-Fi и радиации 5G.

МИД разместил фотографию недоумевающего Игемана, который разводит руками. Ироничная англоязычная надпись на фото гласит: «Когда выяснилось, что „атака русских троллей“ на самом деле была организована местной группой в „шапочках из фольги“».

В декабре прошлого года шведский министр объявил себя «объектом атаки российских троллей». Под его постом, в котором он уверял о безопасности сетей 5G, накопилось несколько сотен негативных комментариев от обеспокоенных шведов. Игеман усмотрел в этом российский след.

«Теперь расследование SVT Nyheter отследило „атаку“ до обычной шведской бабушки, переживающей о Wi-Fi и радиации 5G», — поиронизировали в российском ведомстве.

Издание выяснило, что комментарии оставляли реальные люди, большинство из которых, к слову, принадлежит сообществу в Facebook, борящемуся с «радиацией» от сетей 5G. Призывы «троллить» исходили от шведской активистки этой группы, которая называет себя «обычной бабушкой».