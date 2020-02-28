Жертвой коронавируса стал британец с Diamond Princess

По данным издания, корабль находился на карантине в порту Йокогамы с первого февраля. Кроме британца от коронавируса скончалось еще пять пассажиров. Они все являлись подданными Японии. Отмечается, что местные специалисты разработали экспресс-тест, с помощью которого можно выявить наличие или отсутствие коронавируса в организме за 30 минут.