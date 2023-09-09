Мир 09 сентября 2023, 04:47 Жертвами землетрясения в Марокко стали минимум 93 человека Al-Arabiya: 93 человека погибли при землетрясении в Марокко

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В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, эпицентр располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 27 километров. Издание Al Arabiya со ссылкой на источник сообщило о 93 погибших.

«27 человек были убиты в туристическом районе Марракеш, в 320 км к югу от столицы Рабата, и четверо в провинции Уарзазат на юге», — сообщило издание.

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Также сообщается о 70 погибших в регионе Хауз. Марроканский чиновник сообщил изданию, что большинство пострадавших находятся в труднодоступных местах.

Очевидцы разместили в соцсетях первые кадры землетрясения. На видеороликах видно, как люди выбегают на улицы, а здания трясутся.

Власти пока не сообщили официальных данных.