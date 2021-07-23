Жертвами засухи за последние 50 лет стали 650 тысяч человек— ООН

За последние полвека засуха стала причиной смерти около 650 тысяч человек во всем мире. Во время штормов погибли 577 тысяч жителей Земли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организация (ВМО), которая является учреждением ООН.

«Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тысяч погибших), штормы (577,2 тысячи), наводнения (58,7 тысячи) и экстремальные температуры (55,7 тысячи)», — говорится в сообщении организации.

Специалисты отметили, что наибольший экономический ущерб принесли штормы (521 миллиард долларов) и наводнения (115 миллиардов долларов). Климатические бедствия стали причиной 45% всех смертей, которые связаны с катастрофами. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что риски разгула стихии значительно выросли в последние годы из-за климатических изменений. По его словам, разогретая атмосфера удерживает больше воды, что приводит к усилению ливней.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Областные власти планируют обратиться за помощью к федеральному правительству.