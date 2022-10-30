Жертвами взрывов в Сомали стали 104 человека | 360°

Мир 30 октября 2022, 20:20 Жертвами взрывов в Сомали стали 104 человека Somalia Guardian: жертвами взрывов в Сомали стали 104 человека Unsplash

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Взрывы в центре сомалийской столицы унесли жизни 104 человек. Еще 269 жителей Могадишо пострадали. Об этом сообщило издание Somali Guardian со ссылкой на мэра города Ясина Мадале.

«Наряду с погибшими еще 269 человек получили ранения», — заявил глава Могадишо.

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Ранее сообщалось о 100 погибших и 300 пострадавших в результате взрывов.

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Утром в субботу, 29 октября, террористы взорвали две машины у здания Министерства образования Сомали. Ведомство находится в центре столицы страны. Сначала произошел подрыв одного автомобиля, а когда рядом с ним собрались люди и приехали скорые, прогремел второй взрыв.

Боевики начали перестрелку с сотрудниками службы безопасности министерства. Вооруженное противостояние привело к ранениям людей. Среди убитых оказались начальник полиции района Ходан Хусейн Адэд и журналист Мохамед Иссе Кона.

Сейчас городские больницы переполнены. Медики не успевают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим.

В связи с риском террористических атак авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили все рейсы в Могадишо.