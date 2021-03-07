Жертвами взрывов в Экваториальной Гвинее стали 17 человек

Серия мощных взрывов прогремела на военной базе в Бате — крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи. В результате погибли 14 человек, более 400 жителей получили травмы.

Министерство здравоохранения сообщило, что жертвами взрывов стали 17 человек. Количество раненых достигло 420, написала Al Jazeera. Всех пострадавших распределили по трем больницам, где им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Один из местных жителей заснял на камеру дым после взрыва. На кадрах видно, что за одним из зданий поднимается густой серый дым.

По информации телеканала TVGE, серия взрывов прогремела на военной базе в Бате. Местные власти уже эвакуировали людей. Изначально журналисты сообщили, что взрывы могли начаться в оружейной, но точная причина пока устанавливается.

По местному телевидению показывали людей, вытаскивающих тела из-под обломков. От большинства домов сохранилась лишь одна-две стены. Также в СМИ были сообщения о переполненных больницах и призывы к сдачи крови.