Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили
В афганской провинции Парван произошел взрыв. Он прогремел у места собрания представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани. Глава государства только начал свою речь.
Сам Гани в реультате взрыв не пострадал, сообщил телеканал Tolo News. Более того, как уверяют журналисты, мероприятие из-за случившегося прерывать не стали.
По словам представителя губернатора провинции Парван, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле, принадлежащем службе безопасности.
У посольства США в Кабуле прогремел взрыв — СМИПодробнее
Пресс-секретарь министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что бомбу привел в действие террорист-смертник на мотоцикле. Его слова процитировал телеканал 1TV.
Жертвами взрыва, пишут СМИ, стали 24 человека. Пострадали — больше 30. Еще один взрыв прогремел в Кабуле.
Ни одна из известных организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.