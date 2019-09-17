  • Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили

    17 сентября 2019, 12:13

    Александра Ломейко

    В афганской провинции Парван произошел взрыв. Он прогремел у места собрания представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани. Глава государства только начал свою речь.
    Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили

    Сам Гани в реультате взрыв не пострадал, сообщил телеканал Tolo News. Более того, как уверяют журналисты, мероприятие из-за случившегося прерывать не стали.

    По словам представителя губернатора провинции Парван, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле, принадлежащем службе безопасности.

    У посольства США в Кабуле прогремел взрыв — СМИ

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    Пресс-секретарь министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что бомбу привел в действие террорист-смертник на мотоцикле. Его слова процитировал телеканал 1TV.

    Жертвами взрыва, пишут СМИ, стали 24 человека. Пострадали — больше 30. Еще один взрыв прогремел в Кабуле.

    Ни одна из известных организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.