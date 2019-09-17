Жертвами взрыва во время речи президента Афганистана стали более 20 человек. Мероприятие не остановили

В афганской провинции Парван произошел взрыв. Он прогремел у места собрания представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани. Глава государства только начал свою речь.

Сам Гани в реультате взрыв не пострадал, сообщил телеканал Tolo News. Более того, как уверяют журналисты, мероприятие из-за случившегося прерывать не стали.

По словам представителя губернатора провинции Парван, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле, принадлежащем службе безопасности.

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Пресс-секретарь министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что бомбу привел в действие террорист-смертник на мотоцикле. Его слова процитировал телеканал 1TV.

Жертвами взрыва, пишут СМИ, стали 24 человека. Пострадали — больше 30. Еще один взрыв прогремел в Кабуле.

Ни одна из известных организаций пока не взяла на себя ответственность за случившееся.