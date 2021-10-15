Жертвами взрыва в мечети в Кандагаре стали 25 человек

Из-за взрыва в мечети в Кандагаре погибли как минимум 25 человек, еще 20 получили травмы. Такую информацию сказал РИА «Новости» источник в больнице города.

Ранее было известно, что жертв семеро, пострадали 13 человек.

Взрыв в одной из мечетей провинциального города Кандагар в Афганистане произошел днем 15 октября. Предполагаемым подрывником стал террорист-смертник.

Ранее в Афганистане уже подрывали мечеть — это произошло 8 октября, на севере, в городе Кундуз. Жертвами того происшествия стали около ста человек — из них 30 скончались. Все потерпевшие были прихожанами шиитской мечети, во время взрыва в здании проходила пятничная служба, которую решили посетить толпы людей.

Позже ТАСС уточнило, что представитель радикального движения «Талибан»* перечислил ответственных за подрыв. Тогда он сказал, что взрывное устройство привели в действие члены группировки «Исламское государство в Хорасане»**.

Уже после теракта талибы* пообещали отомстить за него.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.