Жертвами взрыва в мечети Кабула стали минимум 20 человек

Мощный взрыв прогремел в мечети «Абубакир Седик» на севере Кабула. Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в афганских службах безопасности, погибли не менее 20 человек. Более 40 получили ранения.

Силовое крыло движения «Талибан»* пока никак не прокомментировало случившееся.

Афганские СМИ со ссылкой на очевидцев взрыва отметили, что перед взрывом рядом с мечетью были слышны выстрелы.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.