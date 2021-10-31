У входа в международный аэропорт в Адене на юго-западе Йемена взорвался заминированный автомобиль. В результате происшествия погибли 12 человек, сообщило Al Arabiya.

Заминированный автомобиль, как уточнил «Интерфакс», взорвался на въезде у контрольно-пропускного пункта (КПП) рядом с отелем около аэропорта.

Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

Взрыв заминированного автомобиля произошел в субботу, 30 октября. В Сети практически сразу же после происшествия появились фото и видео последствий взрыва. На опубликованных кадрах видно, что после взрыва вспыхнул сильный пожар. Здания рядом с местом ЧП получили сильные повреждения.

В начале октября в результате прогремевшего взрыва возле мечети Идгах в Кабуле погибли восемь человек. Еще около 20 получили ранения. В министерстве внутренних дел Афганистана заявили о задержании трех подозреваемых в совершении преступления.