Жертвами взрыва на фабрике фейерверков в Индии стали девять женщин

Хозяйка фабрики и восемь работниц приехали на работу утром в пятницу, 4 сентября. Они планировали подготовить фейерверки для праздника Дивали (Фестиваль огней). Перед началом производства они перешли в комнату для молитвы, когда произошел взрыв.

Здание полностью разрушилось. Владелица фабрики и четыре работницы погибли на месте. Еще четыре женщины скончались в больнице от полученных ран.

Фабрика по производству фейерверков работала более 30 лет. По данным правоохранителей, на прошлой неделе предприятие проверили на безопасность и продлили лицензию на работу. Сейчас правоохранители работают на месте, чтобы выяснить причину детонации.