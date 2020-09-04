facebook_pixel
    04 сентября 2020, 12:34

    Жертвами взрыва на фабрике фейерверков в Индии стали девять женщин

    Анатолий Минкин

    Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в индийском штате Тамилнад. Как сообщило издание The Times of India со ссылкой на заявление полиции, погибли девять женщин, включая владелицу производства.
    Жертвами взрыва на фабрике фейерверков в Индии стали девять женщин

    Хозяйка фабрики и восемь работниц приехали на работу утром в пятницу, 4 сентября. Они планировали подготовить фейерверки для праздника Дивали (Фестиваль огней). Перед началом производства они перешли в комнату для молитвы, когда произошел взрыв.

    Здание полностью разрушилось. Владелица фабрики и четыре работницы погибли на месте. Еще четыре женщины скончались в больнице от полученных ран.

    Фабрика по производству фейерверков работала более 30 лет. По данным правоохранителей, на прошлой неделе предприятие проверили на безопасность и продлили лицензию на работу. Сейчас правоохранители работают на месте, чтобы выяснить причину детонации.

    Новости SMI.FM