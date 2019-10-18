Жертвами взрыва мечети в Афганистане стали более 30 человек

Ракеты попали в мечеть в афганской провинции Нангархар. В результате крыша здания обрушилась. Местный Минздрав заявил, что погиб 31 человек, еще несколько десятков получили ранения. Об этом сообщило на своей странице в Twitter информационное агентство «Пажвак».

«Органы здравоохранения сообщили, что 31 тело и десятки раненых были отправлены в больницы», — говорится в сообщении.

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Ракеты попали в мечеть во время пятничной молитвы. В тот момент в здании находилось достаточно много верующих. Изначально сообщалось о 20 погибших и 50 раненых.

Пока ни одна из радикальных группировок, которые действуют в регионе, не взяла на себя ответственность за пуск ракет.

Это не первый теракт в Афганистане за последние дни. В минувшую среду около районной управы и отделения полиции в афганском округе Алишинг взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли двое полицейских. Около 30 человек получили ранения.