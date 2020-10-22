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    22 октября 2020, 20:12

    Жертвами взрыва газа в Таиланде стали три человека

    Артур Блянихов

    В Таиланде в результате взрыва газа три человека погибли, 30 получили травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    РИА ФАН рассказало, что трагедия случилась в провинции Самутпракан в районе индустриального парка «Азия Суваннапхум». По предварительной версии, взрыв произошел из-за повреждения газопровода экскаватором, запущенного без согласования с оператором. По данным информагентства, после взрыва начался пожар. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.