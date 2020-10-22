Жертвами взрыва газа в Таиланде стали три человека

РИА ФАН рассказало, что трагедия случилась в провинции Самутпракан в районе индустриального парка «Азия Суваннапхум». По предварительной версии, взрыв произошел из-за повреждения газопровода экскаватором, запущенного без согласования с оператором. По данным информагентства, после взрыва начался пожар. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.