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    06 ноября 2021, 21:53

    Жертвами взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне стали 108 человек — СМИ

    Агентство Синьхуа: при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне погибли 108 человек

    Ирэна Вороник

    Количество погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек. Такие данные обнародовало агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями африканского государства.

    Жертвами взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне стали 108 человек — СМИ

    По имеющимся данным, жертвами стали 108 человек, еще 92 получили травмы и были доставлены в больницы. Взрыв случился поздно вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. Цистерна бензовоза в момент аварии была полной.

    После столкновения оба водителя смогли покинуть свои кабины и вышли из машин. Очевидцы пытались собрать топливо, которое лилось из поврежденного бензовоза прямо на дорогу. В какой-то момент прогремел мощный взрыв. Многие пытавшиеся помочь сгорели заживо.

    Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выступил с речью, выразил свои соболезнования всем близким погибших и пообещал им поддержку от государства. Из-за трагедии глава страны решил отменить свою поездку на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.

    Ранее бензовоз взорвался на трассе в Италии. По имеющимся данным, жертвами взрыва стали два человека. Кадры с горящим большегрузом запечатлели очевидцы.