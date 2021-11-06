Количество погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек. Такие данные обнародовало агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями африканского государства.

По имеющимся данным, жертвами стали 108 человек, еще 92 получили травмы и были доставлены в больницы. Взрыв случился поздно вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. Цистерна бензовоза в момент аварии была полной.

После столкновения оба водителя смогли покинуть свои кабины и вышли из машин. Очевидцы пытались собрать топливо, которое лилось из поврежденного бензовоза прямо на дорогу. В какой-то момент прогремел мощный взрыв. Многие пытавшиеся помочь сгорели заживо.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выступил с речью, выразил свои соболезнования всем близким погибших и пообещал им поддержку от государства. Из-за трагедии глава страны решил отменить свою поездку на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.

Ранее бензовоз взорвался на трассе в Италии. По имеющимся данным, жертвами взрыва стали два человека. Кадры с горящим большегрузом запечатлели очевидцы.