Мир 30 сентября 2022, 05:42 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами урагана «Иан» во Флориде стали минимум 15 человек — CNN CNN: по меньшей мере 15 человек стали жертвами урагана «Иан» во Флориде

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На Флориду обрушился ураган «Иан». По данным CNN, жертвами стихии стали по меньшей мере 15 человек. В своем материале телекомпания ссылается на данные местных властей.

«В юго-западной и в центральной частях Флориды сообщается по меньшей мере о 15 жертвах», — указано в сообщении. Среди жертв большинство зафиксировано в прибрежном округе Шарлотт. Основной удар стихии пришелся именно туда. По информации на вечер четверга, в этом округе из-за урагана погибли минимум восемь человек.

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Ураган «Иан» подошел к побережью Флориды 28 сентября, до этого он привел к разрушениям и гибели двух человек на Кубе. Стихия оставила без электричества около 2,5 миллиона жителей побережья. Ураган парализовал работу телекоммуникационных сетей. Местные аэропорты также приостановили деятельность. Сильней всего пострадали жители юго-запада штата.

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Губернатор штата Рон Десантис заявил, он «Иан» нанес региону «исторический» ущерб.

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