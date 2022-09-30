Мир 30 сентября 2022, 05:29 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами урагана «Иан» во Флориде стали 14 человек — СМИ Palm Beach Post: жертвами урагана «Иан» в американском штате Флорида стали 14 человек Pxhere.com

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Жертвами урагана «Иан» во Флориде (США) стали по меньшей мере 14 человек, сообщило местное издание Palm Beach Post со ссылкой на неназванных должностных лиц. Стихия обрушилась на восточное побережье Америки.

Как минимум из четырех различных районов штата поступают сообщения о жертвах урагана, следует из материала. Местные власти затрудняются озвучить точное число погибших, поскольку сосредоточены на разборе завалов, которые образовались в штате. Как указывается, это число со временем может значительно увеличиться.

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Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды. Губернатор штата Рон Дисантис заявил, что стихия нанесла региону «исторический» ущерб. Разлив одной из флоридских рек он назвал событием, которое случается раз в 500 лет.

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«Иан» оставил без электричества порядка 2,5 миллиона жителей побережья. Парализована работа телекоммуникационных сетей. Не работают также местные аэропорты. Глава Белого дома Джо Байден объявил о стихийном бедствии во Флориде и распорядился оказать штату федеральную помощь.

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