  • Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человека

    07 сентября 2019, 08:26

    Андрей Иванов

    Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс.
    Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человека

    Ранее сообщалось о 30 погибших.

    Появились спутниковые снимки Багам до и после урагана

    Подробнее

    «43 человека погибших — это по официальным данным. Многие пропали без вести. Ожидается, что это число значительно возрастет», — приводит телеканал слова Кокс.

    На данный момент около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и острове Большой Багама. Люди ищут пропавших родных и близких в социальных сетях и при помощи специально созданного сайта.

    Ураган «Дориан» достиг Багамских островов 1 сентября. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов — Флориды, Джорджии и Южной Каролины, где введен режим ЧС.

    Ранее урагану «Дориан» была присвоена пятая, высшая категория опасности. Сейчас стихия утратила свою мощь и категория понизилась до второй.

    «Дориан» направляется в сторону Канады. Атлантического побережья страны он достигнет уже в субботу, 7 сентября.