Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человека

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Появились спутниковые снимки Багам до и после урагана Подробнее

«43 человека погибших — это по официальным данным. Многие пропали без вести. Ожидается, что это число значительно возрастет», — приводит телеканал слова Кокс.

На данный момент около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и острове Большой Багама. Люди ищут пропавших родных и близких в социальных сетях и при помощи специально созданного сайта.

Ураган «Дориан» достиг Багамских островов 1 сентября. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов — Флориды, Джорджии и Южной Каролины, где введен режим ЧС.

Ранее урагану «Дориан» была присвоена пятая, высшая категория опасности. Сейчас стихия утратила свою мощь и категория понизилась до второй.

«Дориан» направляется в сторону Канады. Атлантического побережья страны он достигнет уже в субботу, 7 сентября.