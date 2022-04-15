Жертвами тропического шторма на Филиппинах стали 137 человек

Тропический шторм «Меги» на Филиппинах стал причиной гибели 137 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

Как минимум 27 человек пропали без вести, а более 323 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов в специальные временные центры. Всего шторм так или иначе затронул около 1,68 миллиона человек.

Шторм «Меги» начался в восточной части Филиппин 10 апреля, порывы ветра достигали 29,1 метра в секунду, пояснил kp.ru.