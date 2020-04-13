Жертвами торнадо в США стали шесть человек. Видео

На юг США обрушились сильные бури и торнадо. Стихия разрушила дома. Погибли шесть человек. Нанесенный ущерб уже назвали катастрофическим. Его размер пока не называют.

Непогода бушевала в американском штате Миссисипи и соседней с ним Луизиане, сообщил телеканал CNN.

В Луизиане ветер повредил около 300 жилых домов и смял хозяйственные постройки. Нарушено электроснабжение: без света остались тысячи потребителей. Информации о погибших и пострадавших нет.

В южной части Миссисипи жертвами стихии стали шесть человек. Один случай со смертельным исходом подтвержден в округе Уолтхолл, двое погибли в округе Лоуренс, еще трое — в округе Джефферсон Дэвис. В агентстве по чрезвычайным ситуациям штата отметили, что данные по погибшим не окончательные.

На размещенных в Сети кадрах видны разрушенные здания, вырванные с корнем деревья и темное, затянутое облаками небо. Очевидцам даже удалось запечатлеть сам торнадо.