Жертвами торнадо в США стали минимум 50 человек

Жертвами торнадо в штате Кентукки в США стали как минимум 50 человек. Но число погибших может возрасти. Губернатор штата Энди Бешир не исключил, что оно может достичь 70 или 100 человек.

Приблизительное количество погибших жителей назвал Бешир сегодня утром, сообщил телеканал CNBS.

«По нашему мнению, число погибших <...> превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100», — заявил он.

Here’s more on the deadly tornadoes from our digital team. @WLKY is live on the air NOW https://t.co/FNguMQF5nq — Julie Dolan (@WLKYJulie) December 11, 2021

Самые крупные разрушения произошли в городе Мэйфилд. Там ветер снес крышу фабрики по производству свечей.

В штате введен режим ЧП. Нацгвардия ведет поиск пропавших без вести жителей. По словам Бешира, этот торнадо стал самым мощным за всю историю Кентукки.

Торнадо также успел разрушить дом престарелых в соседнем с Кентукки штате Арканзас. Разрушения есть и в штате Иллинойс. По предварительным данным, в общей сложности там погибли три человека.