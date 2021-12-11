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    11 декабря 2021, 17:06

    Жертвами торнадо в США стали минимум 50 человек

    Губернатор Кентукки заявил о гибели как минимум 50 человек из-за торнадо

    Ольга Назаркина

    Жертвами торнадо в штате Кентукки в США стали как минимум 50 человек. Но число погибших может возрасти. Губернатор штата Энди Бешир не исключил, что оно может достичь 70 или 100 человек.

    Жертвами торнадо в США стали минимум 50 человек

    Приблизительное количество погибших жителей назвал Бешир сегодня утром, сообщил телеканал CNBS.

    «По нашему мнению, число погибших <...> превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100», — заявил он.

    Самые крупные разрушения произошли в городе Мэйфилд. Там ветер снес крышу фабрики по производству свечей.

    В штате введен режим ЧП. Нацгвардия ведет поиск пропавших без вести жителей. По словам Бешира, этот торнадо стал самым мощным за всю историю Кентукки.

    Торнадо также успел разрушить дом престарелых в соседнем с Кентукки штате Арканзас. Разрушения есть и в штате Иллинойс. По предварительным данным, в общей сложности там погибли три человека.