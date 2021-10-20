Жертвами теракта в центре Дамаска стали 14 сирийских военных

Теракт произошел в центре Дамаска. Террористы подорвали армейский автобус. Жертвами стали 14 сирийских военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гибель 14 военнослужащих подтвердили в командовании сирийской армии, отметило агентство.

Боевики заложили в автобус сирийских военнослужащих два взрывных устройства. Они привели бомбы в действие в районе моста Раис, недалеко от гостиницы «Дамароуз».

Новостное агентство SANA сообщило, что в результате подрыва автобуса погибли 13 военных, еще трое пострадали. О том, если ли пострадавшие среди мирного населения, не уточняется.

Автобус подорвали рано утром в среду, когда многие жители Дамаска ехали на работу, а школьники и студенты спешили на учебу. Эксперт Хусам Шуэйеб заявил каналу Al-Mayadeen, что за этим стоят люди, которые хотят послать сигнал, что в Сирии еще действуют террористические ячейки. Он предположил, что целью атаки было помешать возобновлению работы иностранных посольств и развитию контактов с другими странами в регионе.