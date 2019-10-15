Жертвами тайфуна в Японии стали уже 67 человек

До 67 увеличилось число погибших в результате бушевавшего в Японии тайфуна «Хагибис». Еще более десяти человек пропали без вести.

Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев Подробнее

Как сообщил телеканал NHK, больше всего людей погибло в префектуре Фукусима на северо-востоке страны. Жертвами ненастья там стали 25 человек. Еще 212 японцев пострадали.

Тайфун «Хагибис» достиг Японии 12 октября и бушевал все выходные. Он принес с собой шквалистый ветер с порывами до 40 метров в секунду и сильные дожди. В префектуре Тиба также прошел смерч. Больше всего от тайфуна пострадали восемь префектур. В частности, под ударом оказались Нагано, Мияги и Сайтама.

В результате стихии защитные дамбы были разрушены на 47 реках и в 66 местах по всей стране. В воде оказались около десяти тысяч домов. «Хагибис» также повредил еще 900 построек. Без воды остаются 133 тысячи домов. В 34 тысячах зданий нет электричества.

«Поезда оказались в грязной воде в Нагано, центральная часть Японии после того, как тайфун „Хагибис" прошелся по городу. 13 октября 2019 года».

Спасательная операция продолжается. В ней принимают участие 110 тысяч человек. В их числе — сотрудники полиции, пожарной охраны, сил самообороны Японии, а также работники службы безопасности на море.

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру страны Синдзо Абэ в связи со стихийным бедствием. Об этом написал RT.