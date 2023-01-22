Мир 22 января 2023, 15:35 Жертвами стрелка в Калифорнии стали 10 человек Полиция Калифорнии сообщила о 10 погибших от рук неизвестного стрелка Unsplash

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Число погибших от рук неизвестного стрелка в калифорнийском городе Монтерей составило 10 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на представителя департамента шерифа Лос-Анджелеса Эндрю Мейера сообщило агентство Associated Press.

Представитель ведомства добавил, что погибшие и пострадавшие находились в клубе бальных танцев, куда пришел вооруженный мужчина. С места преступления злоумышленник скрылся. Сейчас полиция ведет его поиски.

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Мейер добавил, что врачи оценили состояние раненых от стабильного до критического.

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«Полиция прибыла на место около 22:30. Находящиеся внутри люди выходили с криками ужаса. Все жертвы и раненые находились в танцевальном зале», — заявил представитель офиса шерифа.

Как отметили журналисты в минувшую субботу в центре Монтерея собралось большое количество людей, чтобы отпраздновать начало двухдневного фестиваля в честь китайского Нового года. Это одно из самых крупных событий в Южной Калифорнии. В самом городе живет много выходцев из стран Азии.

Ставшие свидетелями происшествия жители рассказали, что видели выбегающих из танцевального клуба людей после начала стрельбы. По словам владельца местного ресторана, его друг находился в туалете клуба, когда услышал выстрелы. Он рассказал, что когда вышел из помещения, то увидел мужчину с ружьем и три трупа. Неизвестный якобы открыл беспорядочную стрельбу, не особо выбирая будущих жертв.