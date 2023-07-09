Мир 09 июля 2023, 18:23 Жертвами стрельбы в США стали девять человек CNN: из-за стрельбы в Кливленде пострадали как минимум девять человек Unsplash

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Как минимум девять человек получили огнестрельные ранения в ходе массовой стрельбы в Кливленде. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительной информации, стрелок около трех часов ночи по местному времени открыл огонь по толпе людей на оживленной центральной улице, после чего скрылся. Полицейские начали поиски подозреваемого.

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«Следователи приступили к сбору видеозаписей и доказательств, а также опросу жертв», — сообщил шеф местной полиции.

Это второй громкий случай с массовой стрельбой в США за сутки. До этого в Нью-Йорке мужчина на скутере открыл огонь по прохожим, один человек погиб и еще двое получили ранения.

Ранее австралийская активистка Хелен Калдикотт выразила уверенность, что власти США не введут никаких ограничений для предотвращения стрельбы на улицах. По ее мнению, причина заключается в жестком противодействии со стороны оружейных компаний и поставщиков.