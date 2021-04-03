Жертвами стрельбы в штате Мэриленд стали три человека

Неизвестный открыл стрельбу в округе Принс-Джордж американского штата Мэриленд. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то они обнаружили тела двух застреленных мужчин и одной женщины. Об этом пресс-служба полиции округа сообщила на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, сообщение о выстрелах в блоке 5500 на Шериф Роуд поступило на пульт дежурного около 03:00.

На место прибыли офицеры полиции. В ходе осмотра местности в стоящей машине они нашли трупы двух застреленных мужчин. Погибшая женщина лежала на дороге недалеко от автомобиля.

В полиции заявили, что не считают это тройное убийство случайным. В данный момент они продолжают работать над установлением причин случившегося и ищут подозреваемых в убийстве.