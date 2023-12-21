Важное 21 декабря 2023, 19:04 Жертвами стрельбы в Праге стали 10 человек Lidovky: при стрельбе в центре Праги погибли 10 человек, еще 9 ранены

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В результате стрельбы в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги погибли 10 человек, сообщил портал Lidovky. Еще около 30 пострадали.

Ранения у девяти человек медики сочли тяжелыми. Нападавший, отметили в материале, погиб. Сообщников у него не было.

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«Спасатели оказывают помощь трем десяткам пострадавших», — уточнили журналисты.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он призвал горожан и гостей Праги не приближаться к зданию университета.

«Хочу успокоить общественность: стрелок ликвидирован, информация об еще одном нападавшем не подтвердилась», — сказал Ракушан.

Мотивы стрелка пока не известны. Правоохранители проведут оценку произошедшего. Глава чешского МВД подчеркнул, что полиция приехала к вузу спустя несколько минут после заявки.

Судя по распространившимся в Сети фотографиям из университета, по коридору факультета шел мужчина с длинноствольным огнестрельным оружием. В кадр также попали люди, выбегавшие из здания с поднятыми руками.

Забаррикадировавшиеся на факультете студенты рассказали, что якобы видели упавшую с балкона девушку — она пыталась спастись от устроившего стрельбу. Официально эти данные пока не подтвердили.