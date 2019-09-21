Жертвами стрельбы в ночном клубе США стали два человека

Учителей в США учат бить, а не прятаться. Это спасет детей во время шутинга Подробнее

Стрельба произошла в ночном клубе Old School Sports Bar & Grill в городе Ланкастер, штат Южная Каролина. В результате погибли двое, порядка 11 человек получили ранения.

Четверых пострадавших госпитализировали по воздуху, травмы остальных оказались неопасными для жизни, их направили в местную больницу.

Известно, что стреляли и снаружи, и внутри многолюдного бара. Полиция проводит расследование и до сих пор ищет неизвестных стрелков.

Ранее во французском Лионе мужчина открыл стрельбу по прохожим из окон жилого дома, в качестве оружия он использовал дробовик. Проходившая мимо француженка получила легкие ранения, пострадали несколько человек, но их число неизвестно.