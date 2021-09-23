Неизвестный устроил стрельбу на территории супермаркета Kroger в городке Коллервилль недалеко от Мемфиса в американском штате Теннесси. Телеканал FOX13 со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что убиты девять человек.

Официальные службы подтвердили, что в результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Но точное их число назвать затруднились. Школы Коллервилля разослали родителям учеников сообщения, что стрельба произошла за пределами кампуса.

Свидетели стрельбы в беседе с журналистами заявили, что слышали как минимум 10 выстрелов. Выбежавшие из супермаркета покупатели заявили, что продавцы укрыли в холодильниках тех, кто не успел выбраться.

На место продолжают прибывать полицейские подразделения из Мемфиса. Офис шерифа штата заявил, что присоединился к поискам злоумышленника.

Несколько раненых доставили на вертолетах в местную больницу. Правоохранители пока не отчитались о задержании или ликвидации стрелка.