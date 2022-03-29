Жертвами стрельбы в израильских городах стали пять человек

Стрельба произошла в двух израильских городах Бней-Браке и Рамат Гане, сообщило радио Kan. В сообщении указано, что жертвами атаки стало пять человек.

В Бней-Браке стрельба велась на улице Хашаним, в Рамат-Гане — на улице Герцля, указано в сообщении.

Стрелявший, как отмечается, был нейтрализован полицией. По данным радиостанции, огонь открыл 27-летний молодой человек, который, как указано, мог находиться в Израиле нелегально.

Израильский премьер Нафтали Беннет, как отмечается в сообщении, в связи с нападением намерен провести во вторник вечером консультации с участием высокопоставленных представителей оборонного ведомства и полиции.

Эта атака стала третьей по счету в стране за неделю. В минувшее воскресенье, 27 марта, в результате нападения с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало вооруженное нападение в Хадере как теракт. Стрелявшие были ликвидированы израильскими правоохранителями.