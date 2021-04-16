Жертвами стрельбы в Индианаполисе стали восемь человек

Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в здании почтовой компании FedEx в американском штате Индианаполис. Все они скончались на месте происшествия, сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, стрелок, который устроил атаку, свел счеты с жизнью. Все обстоятельства трагедии и возможные мотивы преступника устанавливает полиция.

Много человек получили ранения. Их точное число пока не называют. Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Накануне несколько человек, в том числе офицер полиции, стали жертвами стрельбы в средней школе в Ноксвилле в штате Теннесси. По предварительным данным, стрельбу мог устроить один из учеников учреждения. Его ликвидировали правоохранители.